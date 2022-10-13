13.10.2022
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
13.10.2022
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
13.10.2022
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
13.10.2022
В Челябинск пришли фальсифицированные рыбные консервы
13.10.2022
В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
В последний раз в этом году транспорт довезет горожан до садов 15 октября
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022