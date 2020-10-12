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В челябинском Доме офицеров ведутся противоаварийные работы

Общество
Сегодня, 11:45
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным подготовить информацию об итогах работ по реконструкции и ремонту объектов культуры.

Мэр отметила, что в этом году в данном направлении была проделана большая работа. Наталья Котова поручила ответственных чиновников взять на контроль выполнение подрядчиками условий контрактов.

По словам заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева, самым сложным объектом, переданным управлению культуры, где в настоящее время проводится ремонт, является Дом офицеров.

«Сейчас в здании ведутся противоаварийные работы. Паспорт получен», - отчитался Сергей Авдеев.

Слушая доклад своего зама, Наталья Котова поинтересовалась у него, в какой стадии сегодня находится благоустройство знакового спортивного объекта – стадиона имени Елены Елесиной.

«Надеюсь, к концу октября работы здесь будут закончены», - отметил Сергей Авдеев, пообещав держать ситуацию на личном контроле.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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