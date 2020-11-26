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В Челябинском театре оперы и балета отмечают юбилей Петра Ильича Чайковского

Фестиваль «Кармен», посвященный 180-летию Петра Ильича Чайковского, будет проходить в Челябинском театре оперы и балета до 20 декабря. Южноуральцы увидят многих звезд российской сцены.

Вчера, 25 ноября фестиваль открыл знаменитый балет «Лебединое озеро», главные партии в котором исполнили артисты Большого театра: прима-балерина Юлия Степанова и премьер Денис Родькин.

Сегодня на сцене состоится показ оперы «Пиковая дама», которая была отмечена Гран-при областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2005» и специальным призом жюри Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Главные партии исполнят приглашенные звезды: солист Большого театра, лауреат всероссийского конкурса Олег Долгов, солистка Новосибирского академического театра оперы и балета, лауреат всероссийского и международных конкурсов Ирина Новикова и солист Новосибирского академического театра оперы и балета, приглашенный солист Большого театра, лауреат всероссийского конкурса Максим Аниськин.

«Мне очень понравилось работать с челябинской труппой. Люди очень добрые, позитивные. Вообще я впервые в Челябинске и удивлен, что здесь такие широкие улицы. Думаю, что в этом городе и публика теплее, чем, например, в столичных регионах», – поделился своим мнение Максим Аниськин.

Продолжит фестиваль большой гала-концерт «Посвящение Чайковскому». 9 декабря зрителей ждет встреча с ведущими солистами и оркестром Челябинского театра оперы и балета, концертмейстером, заслуженным артистом Республики Южная Осетия Михаилом Мищенко (Новосибирск), а также звездами российской сцены – ведущей солисткой Большого театра, заслуженной артисткой России Агундой Кулаевой и солистом театра «Новая Опера», заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания Алексеем Татаринцевым.

12 и 13 декабря в фестивальной афише – опера «Евгений Онегин». В первый день в заглавной партии выступит солист Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Евгений Качуровский. 13 декабря партию Ленского исполнит солист Михайловского театра Сергей Кузьмин. 16 декабря в заглавной партии в спектакле «Жанна д’Арк» выступит солистка театра «Новая опера», лауреат международных конкурсов Анастасия Лепешинская.



Еще один балет Чайковского «Спящая красавица» будет показан на сцене челябинского театра 18 декабря. Главные партии в нем исполнят солисты Большого театра, имена которых станут известны чуть позже.



Завершит программу фестиваля 20 декабря концерт симфонической музыки. В нем прозвучит Первый фортепианный концерт Чайковского. Солистом выступит известный пианист, лауреат всероссийского и международных конкурсов Константин Емельянов, который в прошлом году завоевал III премию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. За дирижерский пульт встанет главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.