В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек.

Сначала шикарный вид приобрел альпака Еремей – мастерицы-грумеры подарили и без того красивому животному «просто сногсшибательную прическу».

Сотрудники муниципального учреждения не могли нарадоваться на своего Еремушку, назвав его – после чудесного преображения – женихом в квадрате (до этого он был просто жених).

«Стрижка прошла быстро, профессионально и легко. Сотрудники зоопарка фиксировали и успокаивали альпака, а Ирина и Екатерина быстро, в четыре руки, наводили красоту. Результат, честно говоря, превзошел все наши ожидания. Огромное спасибо девушкам за то, что откликнулись и не побоялись экспериментировать вместе с нами», - рассказали своим подписчикам сотрудники зоопарка 14-го.

А вчера, 17-го мая, в сообществе учреждения в ВКонтакте появились увлекательные видео о том, как подстригают верблюда. Брутальный обладатель горбов без особого сожаления расстался с богатой шерстью – конечно, при помощи работников зверинца, которые рассказали, что при нормальных условиях свалявшаяся вылинявшая шерсть слезает с верблюдов сама.

«Но так как этот аномально жаркий май нормальными условиями назвать нельзя, то вуа-ля - перед вами «экспресс-линька» верблюдов. Делаем всё, чтобы нашим четвероногим друзьям было комфортно», - сообщили сотрудники зоопарка.

Подписчики учреждения восхитились мужеством и усердием парикмахеров зоопарка, ведь это большой труд – подстричь верблюда, который, к слову, тоже получил свою порцию комплиментов: животное терпеливо и покорно вытерпело все манипуляции с растительностью на своем теле.

Интересно, что верблюжья шерсть даром не пропадет – ее используют для обогащения среды хищников: изготовят из нее игрушки для животных.

Фото и видео: Челябинский зоопарк, в ВКонтакте