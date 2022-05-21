В Челябинской области 121 новый случай ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 121 новый случай ковида, в том числе у 16-ти школьников.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 330-ти тысяч 682-х южноуральцев. В настоящее время проходят лечение от COVID-19 тысяча 838 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки 159 жителей Челябинской области, победивших ковид, были выписаны. За все время пандемии с болезнью справились 319 тысяч 862 южноуральца.

Умерло от ковида за минувшие сутки четыре человека.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено шесть миллионов 767 тысяч 620 исследований, в том числе за прошедшие сутки сделано пять тысяч 425 тестов.