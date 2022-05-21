21.05.2022
Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
21.05.2022
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
21.05.2022
В Златоусте наступило «белое лето»
21.05.2022
Копейчане радуются рождению утят на автовокзале
21.05.2022
В Челябинской области 121 новый случай ковида
21.05.2022
В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого
В Челябинской области 121 новый случай ковида
20.05.2022
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
18.05.2022
За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев
17.05.2022
Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022