В Челябинской области 121 новый случай ковида

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганской Народной Республике задержали украинскую шпионку. Информация о предотвращен
21.05.2022

В ЛНР задержали украинскую шпионку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Рубежном (Луганская Народная Республика), который совсем недавно был освобожден от Воору
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
21.05.2022

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк обрадовал своих многочисленных друзей в социальных сетях поистине восхититель
21.05.2022

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском академическом театре драмы имени Н. Ю. Орлова с 24 по 28 мая пройдут гастроли одног
20.05.2022

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие трое суток Урал, в том числе и Челябинская область, по-прежнему останется центром при
20.05.2022

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2022

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2022

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2022

В Златоусте наступило «белое лето»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2022

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2022

В Челябинской области 121 новый случай ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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коронавирус
Общество
21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 121 новый случай ковида, в том числе у 16-ти школьников.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 330-ти тысяч 682-х южноуральцев. В настоящее время проходят лечение от COVID-19 тысяча 838 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки 159 жителей Челябинской области, победивших ковид, были выписаны. За все время пандемии с болезнью справились 319 тысяч 862 южноуральца.

Умерло от ковида за минувшие сутки четыре человека.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено шесть миллионов 767 тысяч 620 исследований, в том числе за прошедшие сутки сделано пять тысяч 425 тестов.

коронавирус
Новости сюжета: Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганской Народной Республике задержали украинскую шпионку. Информация о предотвращен
21.05.2022

В ЛНР задержали украинскую шпионку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Рубежном (Луганская Народная Республика), который совсем недавно был освобожден от Воору
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
21.05.2022

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк обрадовал своих многочисленных друзей в социальных сетях поистине восхититель
21.05.2022

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском академическом театре драмы имени Н. Ю. Орлова с 24 по 28 мая пройдут гастроли одног
20.05.2022

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие трое суток Урал, в том числе и Челябинская область, по-прежнему останется центром при
20.05.2022

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание
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21.05.2022 18:22

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21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

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21.05.2022 10:37

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20.05.2022 20:41

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Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»