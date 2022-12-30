В Челябинской области 14 пар влюбленных поженятся в Новый год

В Челябинской области 14 пар влюбленных подали заявления на регистрацию брака в Новый год, 31 декабря.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, необычную дату создания семейного союза сегодняшние женихи и невесты не забудут никогда.

«Первые минуты Нового года станут для них незабываемо прекрасными. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь - в любви и согласии, с праздничным настроением», - уверены в госкомитете.