30.12.2022
В Челябинской области 14 пар влюбленных поженятся в Новый год
30.12.2022
Современный центр лыжного спорта открылся у Карпова пруда в Челябинске
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
30.12.2022
Южноуральских водителей предупреждают о надвигающихся снегопадах
30.12.2022
Ушёл из жизни легендарный Пеле
30.12.2022
Детей с особенностями здоровья ждет новогоднее чудо
В Челябинской области 14 пар влюбленных поженятся в Новый год
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022