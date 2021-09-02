В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом

В Челябинской области начала пандемии 75 тысяч 246 жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 279 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 280).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 374 новых случая коронавируса, что аналогично показателю предыдущего дня. С начала пандемии лабораторно подтверждено 87 тысяч 201 случай ковида.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 21 пациентов с ковидом (днем ранее – 22). С начала пандемии умерло четыре тысячи 48 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 789 человек -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 864 пациента с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 790 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.