В Челябинской области более 74 тысяч жителей сумели победить ковид

В Челябинской области с начала пандемии 74 тысячи 126 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 279 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 278).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии ковид оборвал жизни трех тысяч 961 жителя области. Из них две тысячи 702 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу. За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 19 пациентов с коронавирусной инфекцией (днем ранее – 22).

За прошедшие сутки зарегистрировано 377 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что аналогично показателю предыдущего дня (днем ранее выявлено 377 инфицированных, прирост предыдущего дня – 0,3%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 85 тысяч 702 случая ковида.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 573 пациента с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 494 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.