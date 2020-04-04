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В Челябинской области будет создан общий счет для поддержки южноуральцев в период коронавируса

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:21
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области будет создан общий счет для помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер четвертого апреля в ходе прямого эфира на своей официальной странице в Инстаграм.

Собранные на этот счет средства будут направляться на оказание экстренной помощи людям, которые остались без средств к существованию. Курировать счет будут некоммерческие организации под контролем правительства региона.

«Обращаюсь к представителям бизнеса и всем неравнодушным людям с просьбой присоединиться к нам и пополнить этот счет», - призвал Алексей Текслер. Губернатор и члены регионального правительства намерены внести свой вклад в это доброе дело.

«Инициатива губернатора Алексея Текслера поддержана депутатами Законодательного собрания области, - сказал спикер Владимир Мякуш. - Проявление милосердия и сострадания к ближнему в характере наших земляков. Уверен, что многие представители крупного бизнеса откликнутся на инициативу главы региона. Они не должны забывать о своей социальной миссии, особенно в столь непростое время».

Благотворительный фонд «Металлург» при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработали благотворительную программу «Мы вместе» и открыли счет для перечислений благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц. Как сообщили в фонде, собранные средства будут направлены на реализацию мер социальной поддержки магнитогорцев старшего возраста в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19.

 

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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