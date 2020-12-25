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В Челябинской области число случаев ковида превысило 34 тысячи

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 314 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше уровня предыдущего дня (накануне было 311). Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 25 декабря в области всего зарегистрировано 34 тысячи 275 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 93 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 154). За весь период пандемии с ковидом справились 21 тысяча 118 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них девять человек умерли от ковидной пневмонии, шестеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 53 до 88 лет. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 213 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 489 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 724 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 11 тысяч 809 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 603). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.