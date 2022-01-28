В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть

В Челябинской области по состоянию на 28 января лабораторно подтверждено 42 случая заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов сообщил на пресс-конференции в пятницу, 28 января.

В среду, 26 января, в регионе было зарегистрировано 32 случая омикрона, прирост за два дня – 31,3%.

По словам главы минздрава, материал от заболевших из Челябинской области направляется исследование в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. Для типирования было отправлено 960 проб, из них в 42 определен омикрон-штамм. «Мы понимаем, что в Челябинской области омикрон есть и он будет быстро распространяться», - подчеркнул Семенов.

В регионе быстро растет уровень заболеваемости ковидом: неделю назад суточное число заразившихся коронавирусной инфекцией было в четыре раза меньше (404 человек), а две недели назад – в восемь раз меньше (за день заболело 199 человек). На сегодня зарегистрирован новый антирекорд – одна тысяч 656 новых случаев заболевания за день.

Омикрон-штамм отличается высокой контагиозностью (заразностью), но меньшей летальностью. Ранее агентство объясняло, для кого этот штамм коронавируса наиболее опасен.