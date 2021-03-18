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В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается

В Челябинской области число свадеб растет, количество разводов – сокращается. Об этом говорит официальная статистика.

Так, по данным Челябинскстата, в январе 2021-го года на Южном Урале поженились 1188 пар, а в первом месяце 2020-го – лишь 888 (было сыграно на 300 свадеб меньше).

Официально распалось в январе текущего года 1168 семей, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1283 развода, то есть на 115 расторжений брака больше.

Южноуральцам, планирующим государственную регистрацию брака в 2021-м году, в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области предлагают для церемонии бракосочетания следующие даты с эффектными комбинациями цифр, которые станут украшением паспортов молодоженов: 21.04.2021, 05.05.2021, 21.05.21, 21.07.21, 12.08.21, 21.08.2021, 09.09.2021, 21.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021.

Отметим, красивые (зеркальные) даты января, февраля и марта этого года пользовались у жителей Челябинской области большим успехом.