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В Челябинской области число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных

Общество
Сегодня, 11:27
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 136 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (было 134). Число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 14 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 511 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 65 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 73, 130 и 81. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 991 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 192 пациента с коронавирусной инфекцией, у 86 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 106 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 286 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 219). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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