В Челябинской области число жертв Covid-19 достигло 276 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. У обоих умерших Covid-19 был сопутствующим заболеванием.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, пациент 74-ти лет скончался от гипертонической болезни и атеросклеротической болезни сердца. Также умер мужчина 65-лет. У него был инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь.

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.