В Челябинской области два центра помощи детям отправлены на карантин

Два детских учреждения социальной защиты Челябинской области отправлены на карантин по предписанию Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции у сотрудников.

«На данный момент находятся на карантине два детских учреждения области – центры помощи детям, оставшимся без попечения родителям, в Миассе и в Агаповском районе», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» министр социальных отношений области Ирина Буторина.

У нескольких сотрудников этих центров получен положительный результат на коронавирусную инфекцию. В связи с чем Роспотребнадзор вынес предписания о закрытии этих учреждений на карантин. «Учреждения зашли на режим изоляции на две недели», - уточнила министр.

Ирина Буторина напомнила, что карантинный режим был введен во всех учреждениях социальной защиты региона еще в феврале 2020 года в связи с сезонным гриппом. Кроме того, в настоящий момент в области 29 учреждений соцзашиты находятся в режиме превентивной изоляции (сотрудники проживают вместе с подопечными по сменам продолжительностью в две недели). Есть режим, когда учреждения закрываются на изоляцию вместе с сотрудниками по предписанию Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями коронавируса у сотрудников или проживающих. Такой режим и введен в двух центрах помощи детям.

Как уже сообщало агентство, ранее случай коронавируса был зарегистрирован в доме-интернате для детей с задержкой умственного развития в Троицке. Два заболевших сотрудника выявлено в МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске. Учреждение было закрыто на карантин.

Всего во всех учреждениях системы социальной защиты населения области (по состоянию на конец мая) коронавирусная инфекция была выявлена у 12 человек, в том числе у пяти сотрудников и семи проживающих.

Работники социальных учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса коронавирусной инфекции, получат повышенный размер специальных федеральных доплат.