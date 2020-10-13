В Челябинской области еще одна школа закрыта на карантин, две приступили к занятиям

В Челябинской области одно общеобразовательное учебное заведение закрыто на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Две школы вернулись к занятиям в обычном режиме. Число классов на дистанционном обучение продолжает сокращаться.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, к списку учебных заведений, закрытых на карантин по ОРВИ в Челябинской области, официально добавилась средняя школа №48 в Копейске.

Вышли с карантина и приступили к занятиям в обычном режиме школа в поселке Эстонский в Верхнеуральском районе и школа села Бродокалмак в Красноармейском районе

В минобрнауки уточнили, всего по области по состоянию на 13 октября на карантин по ОРВИ закрыты четыре школы: №6 в Южноуральске, Богдановская школа в Кизильском районе и средняя школа №1 и школа №48 в Копейске.

При этом продолжает сокращаться число классов, отправленных на карантин по ОРВИ – с 205 до 201. К занятиям в обычном режиме приступили еще четыре ранее закрытых класса.

Кроме того, остается закрытым на карантин Коркинский горно-строительный техникум. Для студентов (673 человека) организована дистанционная форма обучения.

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 12 октября в регионе подтверждено 199 случаев ковида у учащихся (плюс восемь за минувшие сутки).

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

Накануне первый заместитель губернатора Ирина Гехт заявила, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и коронавирусной инфекции в Челябинской области позволяет продолжить обучение школьников в обычном режиме и в плановом порядке уйти на осенние каникулы.

«Сейчас школы в регионе уходят на каникулы по своим графикам. Графики они могут передвигать в зависимости от ситуации. Это происходит локально, мобильно, но не повсеместно», - отметили в минобрнауки области.

Досрочные каникулы для всех школ может объявить только субъект Федерации, либо муниципалитет по согласованию с субъектом.