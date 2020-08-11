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В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году

Общество
Сегодня, 10:50
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Сотрудники МЧС по Челябинской области продолжают проверку готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году.

Специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. Это наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической пожарной защиты, состояние путей эвакуации. Не менее важным свидетельством противопожарного состояния образовательных учреждений, конечно же, являются документы, касающиеся обеспечения безопасности.

Работа проводится в зданиях школ и детских садов. Помимо всех контрольных мероприятий, с должностными лицами и персоналом учреждений проводятся дополнительные противопожарные инструктажи. Выявленные нарушения администрациям учреждений предстоит устранить в кратчайшие сроки.

 

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Теги
школы
детские сады
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