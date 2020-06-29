ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области инфицировано свыше 580 медработников

Общество
Сегодня, 16:02
Автор: 
Любовь Юрина

На сегодняшний день в Челябинской области заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 свыше 580 работников медицинских учреждений, из них при исполнении трудовых обязанностей - 24%.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

В числе инфицированных врачи, средний и младший медперсонал, а также прочие работники медицинских учреждений.

В минздраве уточнили, случаи инфицирования медицинских работников отмечены в порядка 20 муниципальных образованиях области.

Часть отделений в некоторых больницах были закрыты из-за выявленных случаев коронавируса у пациентов или медицинских работников. Так, на прошлой неделе закрыты на карантин гематологическое отделение городской больницы № 2 и хирургическое отделение центральной клинической медсанчасти в Магнитогорске, реанимационное отделение Каслинской районной больницы, несколько отделений областного онкоцентра (зафиксирован очаг коронавируса).

В минздраве заверяют, что закрытие ряда отделений не влияет на сроки и качество оказания медицинской помощи пациентам. «Все отделения больниц, которые закрываются по постановлениям Роспотребнадзора в связи с ковид-19, на время проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий перемаршрутизируют поступающих пациентов, на оказании медицинской помощи это не отражается», - подчеркнули в пресс-службе минздрава.

После проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий отделения продолжают работать и принимать пациентов в прежнем режиме.

Напомним, с начала пандемии коронавирус унес жизни четырех сотрудников медицинских организацией региона: 57-летний врач общей практики из Брединского района, 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Златоуста, 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Челябинска Сергей Гришов, 52-летняя врач городской детской больницы из Миасса.

Всего в регионе подтверждено 7 тысяч 440 случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии скончалось 144 южноуральца с подтвержденным коронавирусом, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 59 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 14:11
На пляж без масок: в Крыму озвучили требования к туристам
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске
Общество
Сегодня, 11:43
За сутки в Челябинской области добавилось 149 инфицированных коронавирусом
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске
Сегодня, 12:41
Котова попросила полицию помочь в поисках уклонистов от армии
Сегодня, 12:30
Котова поручила Астахову внимательно следить за ходом благоустройства в Челябинске
Сегодня, 12:28
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
Сегодня, 11:43
За сутки в Челябинской области добавилось 149 инфицированных коронавирусом
Сегодня, 11:31
В Челябинске известные фаст-фуды теперь будут убирать мусор с улиц за своими посетителями
Сегодня, 10:01
«Задвоение» тормозит выплату детского пособия в Челябинской области
Сегодня, 09:18
С первого июля семьи с детьми начнут получать новую единовременную выплату
Вчера, 13:03
У вице-губернатора Анатолия Векшина коронавирус не выявлен
Вчера, 12:24
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске и Магнитогорске
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Новости
Сегодня, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Сегодня, 15:47
Федерация
Российских дачников ждет налог на воду
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Сегодня, 12:28
Общество
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
26.06.20 17:58
Общество
Современное российское государство отводит простым гражданам все более важную роль
26.06.20 15:51
Общество
В Магнитогорске выстаивают взаимодействие с волонтёрами
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика