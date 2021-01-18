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В Челябинской области из-за отсутствия тепловизоров закрыли три магазина

По решению суда в Златоусте судебные приставы опечатали двери двух магазинов, в Магнитогорске – одного. Причиной стало игнорирование руководства торговых точек правил профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В Златоусте в магазине «Варвара» отсутствовал входной температурный контроль сотрудников торговой точки. Руководству дали 10 дней для устранения нарушения.

«В лавке «Белый кот» список позиций санитарных норм, игнорируемых со стороны руководства магазина, гораздо масштабней: нет входного температурного фильтра, не проводятся генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств, отсутствует запас масок и разметки», - перечислили в пресс-службе.

Работу магазина приостановили на 15 суток. Срок наказания с 15 января. При этом приставы будут регулярно проверять сохранность печатей на дверях.

В Магнитогорске в продуктовом магазине (ООО «Ива») отсутствует обеззараживатель воздуха, нет условий для соблюдения личной гигиены посетителей, нет антисептика для рук, как и дезинфицирующих средств для дезинфекции оборудования и инвентаря. Продавцы работают без перчаток.

18 января работу магазина приостановили на восемь суток. Владельцев всех торговых точек суд признал виновными по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания представляющего опасность для окружающих).