20.12.2021
Полиция проверяет информацию о появлении в центре Челябинска подростка с оружием
20.12.2021
Бывший сотрудник колонии Челябинска сел за взятки
20.12.2021
Текслер: Мне важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку и внимание
20.12.2021
Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб
20.12.2021
В России выступили за постоянный выходной 31 декабря
20.12.2021
Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом
В Челябинской области к праздникам увеличили скорость мобильного интернета
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021