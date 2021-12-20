В Челябинской области к праздникам увеличили скорость мобильного интернета

Компания подвела итоги одного из этапов развития сети на Южном Урале.

МТС провела модернизацию сети в пригороде Челябинска и увеличила скорость мобильного интернета LTE в Копейске, Каштаке, Кременкуле – посёлках Белые Росы, Родной, Дарьино и ЖХ «L-Town», посёлке Лазурном Красноармейского района, деревне Таловка и посёлке Рощино Советского района. Также компания точечно усилила покрытие сети LTE в Челябинске в местах наибольшего роста мобильного трафика – в районе Ж/Д вокзала, центре – по ул. Энгельса и Свердловскому проспекту, по ул. Труда, у ТРК «Родник» и в посёлке Мелькомбината, на северо-западе города, а также в Ленинском районе и на ЧМЗ. С завершением модернизации сети интернет-трафик в этих районах области в среднем увеличился в полтора раза.

«Мы не только закрываем потребность южноуральцев в качественном и быстром интернете, но и повышаем готовность сети к сезонным пиковым нагрузкам, которые традиционно возникают на январских праздниках. Оставаясь дома, челябинцы всё чаще обращаются к «тяжёлому» контенту, смотрят онлайн-кинотеатры и потоковые видео, общаются с близкими по видеосвязи, выезжая в популярные места зимнего отдыха, ведут прямые эфиры в социальных сетях и обмениваются фотографиями. С помощью технологии Big Data МТС на территории Челябинской области мы определяем зоны и анализируем время нагрузок на сеть, создаём с учётом этого умную сеть. Это позволяет нам расширять покрытие мобильного интернета LTE и наращивать ёмкость сети, перераспределять мощности и планировать дальнейшие работы по модернизации с учетом интересов жителей», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.