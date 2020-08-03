В Челябинской области коронавирус отступает

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 110).

На утро третьего августа в регионе подтверждены 12 130 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3787 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 20 человек. Всего за время пандемии 8042 южноуральцев выздоровели. Проведено методами ИФА и ПЦР 406745 теста. Контакты всех пациентов обрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию.

Напомним, все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений, лечатся на дому под постоянным присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».