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В Челябинской области коронавирус отступает

Общество
Сегодня, 12:24
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 110).

На утро третьего августа в регионе подтверждены 12 130 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3787 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 20 человек.  Всего за время пандемии 8042 южноуральцев выздоровели. Проведено методами ИФА и ПЦР 406745 теста. Контакты всех пациентов обрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию.

Напомним, все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений, лечатся на дому под постоянным присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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