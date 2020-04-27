В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим для всех

В Челябинской области рассматривают возможность введения обязательного масочного режима.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 27 апреля.

По мнению главы региона, на сегодня пока рано говорить о послаблении действующего режима. Пока угроза дальнейшего распространения коронавируса остается, и она будет реальна еще некоторое время. Жителям придется приспосабливаться к жизни в новых условиях и быть максимально ответственными.

В то же время, региональные власти прорабатывают варианты ослабления режима. По мнению губернатора, в условиях сохраняющегося риска передачи инфекции масочный режим необходим. «Мы постепенно начнем готовиться к частичному облегчению ограничений, - отметил Алексей Текслер. - Обязательным условием будет масочный режим, соблюдение перечня санитарно-эпидемиологических правил для предприятий, объектов торговли, общественного питания»

Рассматривается обязательное введение обязательного масочного режима в первую очередь в закрытых помещениях, где есть скопление людей. Например, южноуральцев могут обязать носить маски в магазинах, МФЦ, в организациях, в общественном транспорте. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения.

Губернатор заверил, что для реализации данного режима в регионе аптеки будут обеспечены достаточным количеством масок.

Принято решение о возможности продажи в аптеках не только медицинских, но и гигиенических, текстильных масок. На днях будет запущена линия по производству медицинских масок, которую региону предоставила Русская медная компания (РМК). На площадях областного аптечного склада, где разместят линию, будут выпускать до пяти миллионов масок в месяц.

«В первую очередь будем направлять маски для медучреждений, но направим и в аптеки, - подчеркнул Текслер. - Так что в аптеках количество масок увеличится и можно будет перейти на масочный режим, где это необходимо».