В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются три школы и 211 классов

В Челябинской области еще 10 классов общеобразовательных школ закрыты за сутки на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Одна школы вернулась к занятиям в обычном режиме.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, вышли с карантина и приступили к занятиям в обычном режиме ученики школы №6 в Южноуральске.

В минобрнауки уточнили, всего по области по состоянию на 13 октября на карантин по ОРВИ закрыты три школы: Богдановская школа в Кизильском районе, школа №1 и школа №48 в Копейске.

При этом выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 201 до 211. К занятиям в обычном режиме приступили еще четыре ранее закрытых класса.

Растет, но гораздо более медленными темпами, число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников. Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 14 октября в регионе подтверждено 203 случая ковида у учащихся (плюс четыре за минувшие сутки).

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.