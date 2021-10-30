В Челябинской области начал действовать режим нерабочих дней

С 30 октября в Челябинской области начался период нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе и продлится по седьмое ноября включительно. Непривитым пенсионерам с этого дня рекомендовано уйти на самоизоляцию.

«В это время очень важно ограничить социальные контакты, а тем, кто еще не вакцинировался, - сделать прививку от ковида», - призвал губернатор Алексей Текслер..

В этот период только с QR-кодом можно будет попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

С 30 октября (пока на неопределенный срок) вводятся дополнительные ограничительные меры, касающиеся посещения торговых центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов. Попасть в ТРК можно будет только по QR-коду.

Работодателям (прежде всего, в сфере услуг) настоятельно рекомендовано в эти дни приостановить работу, чтобы максимально ограничить контакты людей. Если работодатель не принимает этого решения, то тогда допускается работа только по QR-кодам.

Отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха смогут только те, кто привился или переболел коронавирусом менее полугода назад (имеет QR-код). Ограничение также вводится с 30 октября и не распространяется на несовершеннолетних.

С 30 октября вводится режим самоизоляции для неработающих южноуральцев старше 60 лет, которые не вакцинировались и не болели ковидом в течение последних шести месяцев.

Напомним, с 25 октября в регионе введен запрет на работу учреждений, оказывающих услуги общественного питания, в ночное время – с 23 часов до шести утра.