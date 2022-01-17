В Челябинской области начало расти число заболевших ковидом школьников

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 200 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 7% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 215 заболевших и рост 8%). В числе инфицированных четыре школьника (после каникул заболевало по 1-2 ученика в день). С начала пандемии подтверждено 151 тысяча 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 208 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 174). Всего в регионе 142 тысячи 201 житель сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни четырех южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло пять человек, в первые два дня прошлой недели и на предшествующей ей семидневке - по 26-28 жителей ежедневно).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 655 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 377 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 17 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение одна тысяча 978 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 990 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.