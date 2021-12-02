В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря

В Челябинской области в ближайший месяц начнется вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет против коронавирусной инфекции. Поступлении вакцины ожидается в конце декабря 2021 года – начале января 2022 года.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет – «Спутник М» (разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи).

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в возрасте от 12 по 14 лет включительно будет проводиться только при наличии согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при письменном информированном добровольном согласии самого подростка.

В Челябинской области для создания хорошего коллективного иммунитета среди подростков предстоит вакцинировать 93 тысячи из этой возрастной категории.

«На сегодняшний день пока поставок этой вакцины у нас нет, - отметила Колчинская. - Мы ожидаем ее к началу следующего года, либо к концу декабря 2021 года. И как только вакцина поступит, мы будем подростков охватывать прививочной компанией».

По словам замминистра, в регионе уже началась разъяснительная работа среди родителей. «Я уже приводила такой пример, что те, кто не идет вакцинироваться, они как дети, которые могут попасть пальцами в розетку. А наше дело предупредить, разъяснить, насколько это опасно», - добавила Колчинская.

Напомним, эпидемиологи уже неоднократно подчеркивали, что по сравнению с первыми двумя волнами ковида сейчас дети стали болеть чаще и тяжелее. Президент Владимир Путин поручил начать разработку вакцины против коронавирусной инфекции для детей старше двух лет.