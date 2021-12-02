02.12.2021
Минприроды предложило строить дома из вторсырья
02.12.2021
В России утвердили новые правила выдачи медсправок: законопослушным водителям можно выдохнуть
02.12.2021
«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек
02.12.2021
В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе
02.12.2021
В России создали защищенный смартфон для военных и спецслужб
02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.12.2021
Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
01.12.2021
У южноуральцев есть выбор – в регионе имеются в наличии все четыре вида вакцин от ковида
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021