В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У четырех человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у еще четырех - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро женщин и трое мужчин из Челябинского, Миасского городских округов, Нязепетровского и Коркинского муниципальных районов. С начала пандемии умерло 713 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались четверо южноуральцев: 64-летняя женщина и 70-летний мужчина из Челябинска, 67-летний мужчина из Нязепетровска и 72-летняя женщина из Коркинского района.

Кроме того, в Миасском городском округе скончались двое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 84-летней женщины стали постинфарктный кардиосклероз и легочно-сердечная недостаточность, 87-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и диффузный кардиосклероз.

В Челябинске умерли 50-летняя женщина и 61-летний мужчина, у которых был выявлен ковид. Причина смерти женщины – красная волчанка с поражением почек и хроническая почечная недостаточность, мужчины - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и легочно-сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 713 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 206 человек умерли от ковидной пневмонии, 507 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 11 ноября в России скончалось 31 тысяча 161 пациент с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 368 умерших, двумя днями ранее – 256 и 286). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 205 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 698. В Челябинской области умерло 713 жителей с коронавирусом (206 - от ковида), в Свердловской области – 847, в Ханты-Мансийском автономном округе – 287, в Ямало-Ненецком автономном округе – 162, в Курганской – 105, в Тюменской области – 91.