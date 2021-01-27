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В Челябинской области обсуждают варианты спасения предприятий общественного питания

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров предложил депутатам регионального Законодательного собрания выработанные экспертами меры по спасению местных предприятий общественного питания, включая проведение налоговой амнистии, снижение кадастровой стоимости и создание новых туристических маршрутов.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, на площадке Законодательного Собрания Челябинской области в смешанном формате состоялось обсуждение проблем предпринимателей, работающих в сфере общепита. Модератором встречи выступил председатель комитета по экономической политике ЗСО Евгений Илле, а спикерами - Александр Гончаров, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, вице-председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ» президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Ермаков, представители УФНС, Роспотребнадзора, регионального фонда поддержки предпринимательства «Территория бизнеса» и предприниматели.

Собравшиеся констатировали, что сфера общепита сильнее всего пострадала в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. На начало 2020 года численность предприятий общественного питания в регионе составляла 4,4 тысячи. Из них 94% - микропредприятия с численность штата до 15 человек. Половина объектов действует в Челябинске. До пандемии оборот в сфере южноуральского общепита составлял 200 миллиардов рублей. Согласно экспертным оценкам, в отрасли насчитывается более 40 тысяч рабочих мест. В течение года рестораны прошли путь от полного локдауна до работы в режиме «летнего кафе», доставки и ограничения работы в ночной период. Многие из предприятий с трудом пережили последствия пандемии, сменив концепцию и форматы работы. При этом, закрылось свыше 200 кафе и ресторанов, в том числе 144 - в Челябинске.

По словам Александра Гончарова, для сохранения отрасли нужно принимать решение не об отсрочке обязательных платежей, а об амнистии по всем налогам и сборам, включая штрафы и пени, за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Необходимо также отсрочить арендные платежи за государственное и муниципальное имущество, в том числе и земельные участки, ввести федеральный мораторий на повышение кадастровой стоимости. При развитии регионального туризма общепит, как сопутствующая отрасль, получит новый импульс для развития.

Эксперты поддержали предложения Александра Гончарова, дополнив их идеями о сращивании сетевого ритейла и общепита, о создании новых рекреационных пространств, о продлении моратория на банкротства для общепита и о компенсациях по арендным платежам.