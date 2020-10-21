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В Челябинской области объявлена «Неделя безопасности»

Общество
Сегодня, 14:12
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Автор: 
Инна Шемаева

С 21 по 25 октября 2020 года во всех образовательных организациях Челябинской области Госавтоинспекция совместно с министерством образования и науки проводит «Неделю безопасности», посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

Акция «Неделя безопасности» направлена на то, чтобы напомнить детям и их родителям правила дорожного движения. В образовательных организациях сотрудники ГИБДД проведут мероприятия, на которых напомнят о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле, а также об обязательном использовании световозвращающих элементов в экипировке школьников в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Ранее в регионе завершилось профилактическое мероприятие «Пешеход». Экипажи ДПС были приближены к пешеходным переходам и проверяли соблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями, а также соблюдение правил перехода проезжей части южноуральцами.

Добавим, что только в Челябинске за девять месяцев 2020 года зарегистрировано более 300 наездов на пешеходов, в которых 15 человек погибли и 343 получили травмы различной степени тяжести. На пешеходных переходах произошло 172 наезда на пеших участников дорожного движения. В каждом третьем ДТП пешеходы пострадали по своей вине.

На территории всего региона за этот же период было совершено 696 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 55 человек погибли и 675 ранены.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с правилами дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Сотрудники ГИБДД обращаются и к пешеходам. Всегда перед выходом на проезжую часть убедитесь, что водители транспорта видят вас, пропускают и имеют возможность остановиться.
 Будьте особенно осторожны в темное время суток, во время дождя, тумана и других неблагоприятных погодных условиях. Уберите телефоны, наушники, прекратите разговоры. Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходят в темное время суток. Улучшение видимости пешехода становится одним из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Применение светововращателей на 70 % сокращает риск гибели пешехода.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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