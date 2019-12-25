В Челябинской области оцифрованы почти все земли сельхозназначения

В Челябинской области оцифровано 96% земель сельскохозяйственного назначения. По показателю количества пользователей областными информационными агросистемами регион вышел на первое место в России.

Результаты цифровизации сельскохозяйственных угодий в 2019 году были озвучены на заседании межведомственной группы по земельным вопросам минсельхоза Челябинской области.

«Вопросы по рациональному использованию земель сельхозназначения, возвращению угодий в сельскохозяйственный оборот должны быть введены в практику муниципалитетов на постоянной основе. Сегодня мы увидели, какая значительная работа была проделана, создана цифровая база сельхозземель, которая является эффективным инструментом для дальнейшего управления и повышения экономической эффективности в сельском хозяйстве», — отметил министр Алексей Кобылин.

В результате оцифрованы - нанесены в виде контуров - поля в 21 муниципальном районе. Таким образом, в Челябинской области в цифровом виде создан актуальный баланс земель сельхозназначения по виду угодий: пашня, сенокосы, пастбища. Несмотря на пока малое количество пользователей, в систему вовлечены практически все участники агросектора. На картах в 21 муниципальном районе наглядно показано общее количество сельхозземель, количество неучтённой и неиспользованной пашни.

Но самое главное муниципалитеты получили в руки эффективный механизм управления земельными ресурсами. Исполнителем работ проанализирован весь объём цифровых данных и выработаны рекомендации по рациональному использованию земли с учётом её ресурсного потенциала.

На картах муниципальных районов в системе АгроГИС появились новые семантические слои. Теперь можно в каждом районе увидеть площадь муниципальной земли, паевой, земель спецфондов. В 2020 году эти карты будут наполняться следующей информацией: при использовании дополнительных источников проектов землеустройства с/х земель — карты перераспределения — на них будет нанесена информация о паевых землях и данные о каждом пайщике. По карте можно будет увидеть историю каждого пая: зарегистрирован ли он или находится в наследственном деле. Возможно, пайщик умер или готов отказаться от пая. Такая информация – это дополнительная мотивация собственника для постановки паёв на кадастровый учёт, тем более там, где проведена цифровизация, эти работы удешевляются в 5-10 раз. А муниципалитет получает законную возможность перевода неиспользуемых земель в муниципальные земли.