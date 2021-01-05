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В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах

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В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах

Доступ в храмы Челябинской епархии на Рождественские службы будет ограничен. Городской общественный транспорт в рождественскую ночь работать не будет.

Об этом предупреждают южноуральцев в Челябинской епархии и настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Рождественские службы в храмах Челябинской епархии состоятся, все меры предосторожности будут соблюдаться, - уточнили в епархии. - Допуск в храмы будет ограничен».

Для соблюдения социальной дистанции в храм на богослужения будут пускать не более 25 процентов от расчетной вместимости. «Например, если вместимость храма - 200 человек, на литургии может присутствовать максимум 50 прихожан, - пояснили в епархии. - Такой порядок уже действует во всех храмах на всех богослужениях. Он будет неукоснительно соблюдаться и на предстоящих праздничных службах в честь Рождества Христова и Богоявления».

Кроме того, в этом году в рождественскую ночь не будет работать общественный транспорт. Добираться на ночную службу в храм и обратно домой придется на собственном автомобиле, на такси или пешком.

В епархии напоминают, что в Рождество, седьмого января, и в последующие дни Святок храмы будут открыты для посещения.

В праздничную рождественскую ночь южноуральцам советуют остаться дома и принять участие в рождественских службах онлайн.

Праздничное богослужение из Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска можно будет посмотреть в сети интернет и на сайте 1obl. Многие челябинские приходы (Свято-Троицкий, Свято-Сергиевский и другие) также организуют собственные трансляции в соцсетях.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с шестого по седьмое января совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриархии, в Храм Христа Спасителя на Рождественскую службу можно будет пройти только по приглашениям.

Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви.

Фото: Челябинская епархия