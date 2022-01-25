В Челябинской области омикрон-штамм ковида выявлен у 28 жителей в пяти городах

В Челябинской области на сегодняшний день выявлено 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Первый случай заболевания омикроном был зарегистрирован 16 января, накануне подтверждено 27 случаев», - рассказала Ирина Альфредовна. Омикрон появился в Челябинске, Коркино, Копейске, Златоусте и Миассе.

Среди заболевших нет ни одного ребенка, все взрослые.

Омикрон-штамм отличается высокой контагиозностью (заразностью), но меньшей летальностью. Скорость его распространения в шесть раз больше чем у «дельта-штамма», циркулирующего до настоящего времени.

Медики заверяют, что единственный способ уберечь себя от тяжелых последствий вируса – вакцинироваться. Пока прививки ставят только взрослым, но в ближайшее время в регион придет вакцина для подростков от 12 до 17 лет.

Ранее агентство объясняло, чем отличается омикрон от других штаммов ковида и для кого более опасен.