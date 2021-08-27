В Челябинской области осужденные готовятся сесть за парты

В новом учебном году в школах при исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области за парты сядут более двух тысяч осужденных.

Получение общего среднего образования обязательно для тех из них, кто не достиг тридцатилетия, а также для несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах области.

«В общей сложности в подразделениях ГУФСИН региона в этом году свои двери откроют 19 общеобразовательных учреждений: из них три школы и 16 учебно-консультационных пунктов», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Специально созданная комиссия провела проверку готовности образовательных учреждений: соблюдение требований пожарной безопасности, санитарное состояние и материально-техническую оснащённость учебных классов.

Еще около двух тысяч осужденных приступят к обучению в профессиональных училищах при колониях по 52 различным специальностям, востребованным на рынке труда региона. В их числе: «Мастер столярного и мебельного производства», «Оператор котельной», «Швея», «Слесарь-сантехник», «Столяр», «Токарь», «Плотник», «Повар» и многие другие.

Новый учебный год начнется и для студентов, обучающихся в вузах дистанционно. Помочь осужденным получить специальность дистанционно готовы более сорока образовательных учреждений.