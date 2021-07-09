В Челябинской области осужденные попробовали себя в роли мультипликаторов

Осужденные исправительной колонии №1 (Копейск, Челябинская область) сняли анимационный мультфильм ко Дню семьи, любви и верности. Короткометражка получила название «Измени свою жизнь».

Ежегодно восьмого июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот прекрасный праздник подарил вдохновение и подтолкнул осужденных к созданию мультипликационного фильма.

Мультфильм имеет социальный подтекст: призван напомнить зрителям о ценности семьи в жизни человека.

Работа над анимационным фильмом заняла несколько месяцев. Сценарий, разработка отрисовка и озвучивание персонажей, монтаж – весь этот трудоемкий и предельно кропотливый процесс выполнен осужденными самостоятельно. Некоторым навыкам им пришлось обучаться с нуля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, над мультфильмом трудилась команда из семи человек: режиссёр, режиссёр анимации и монтажа, звукорежиссёр, художник и иллюстратор. Свои голоса персонажам подарили трое осужденных.

«Работа над мультфильмом заняла много времени. Обязанности в коллективе были чётко распределены. Очень интересно попробовать что-то новое. Это, действительно, ценный опыт», – поделился впечатлениями от работы над проектом режиссёр анимации и монтажа Алексей.

Главный герой – Роберт Демидов, успешный бизнесмен, у которого есть всё: карьера, материальный достаток, влияние и власть, но при этом он не ощущает себя счастливым и не понимает почему. Роберт мучительно ищет ответ на свой вопрос и находит. Главная ценность и счастье в жизни – это семья.

Мультипликаторы прорабатывали видеоряд до мельчайших деталей. Тематическую нагрузку имеют даже цвета. В начале используются контрастные – красный, черный, белый. Они отражают внутренний конфликт главного героя. По мере того, как мужчина приближается к осознанию причин своих несчастий, картинка становится красочнее. Появляются зелёные, жёлтые, оранжевые, синие цвета. Зритель, наконец-то, видит, что глаза у Роберта зелёного оттенка и в них есть жизнь.

Песни James Brown «It’s a man’s world» и Joe Satriani «Starry night», звучащие в мультфильме, также были выбраны неслучайно. Они посвящены поиску места человека в этом мире, что напрямую перекликается с сюжетом ролика.

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Итоговый хронометраж мультфильма «Измени свою жизнь» составил семь минут.

«Вовлечение в творческий процесс оказывает положительное влияние на осужденных. Работа над мультфильмом «Измени свою жизнь» подталкивает как мультипликаторов, так и зрителей к анализу взглядов и убеждений, помогает переосмыслить прошлое и выстроить систему ценностей, расставив приоритеты», – рассказал заместитель начальника ИК-1 Николай Дюкарев.

По сюжету Роберту предстоит пройти ряд испытаний, он теряет все имеющиеся материальные блага, но приобретает бесценный дар – семью и вместе с ней обретает смысл жизни.

Премьерный показ мультфильма в исправительных учреждениях области состоялся вчера, восьмого июля, в День семьи, любви и верности.