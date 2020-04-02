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В Челябинской области отделения Почты России возобновили свою работу

Общество
Сегодня, 11:01

Второго и третьего апреля отделения Почты России в Челябинской области будут работать в установленном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, Почта России в Челябинской области возобновила свою работу в условиях введенного карантина. Почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников", - сообщили в пресс-службе Почты России.

 

Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

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