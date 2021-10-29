В Челябинской области откорректировали порядок размещения нестационарных объектов

В Челябинской области откорректировали порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты на заседании Законодательного Собрания.

Напомним, что областной закон был принят в 2020 году в отсутствие федерального регулирования в целях установления единых правил размещения НТО и развития малоформатной торговли в Челябинской области.

Как отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Илле, депутаты комитета постоянно анализируют правоприменительную практику, обращения органов местного самоуправления, предпринимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей области и регулярно разрабатывает инициативы по совершенствованию правового регулирования размещения нестационарных торговых объектов.

Предложенные поправки направлены на обеспечение стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, возможности долгосрочного планирования деятельности, на недопущение сокращения или прекращения торгового бизнеса, ухудшения положения субъектов предпринимательской деятельности при изменении органами публичной власти схемы размещения НТО, создание благоприятных условий для предоставления населению торговых услуг.

Уточнено понятие «хозяйствующий субъект». Это юридическое лицо или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью в соответствии с федеральными законами. Предложенные изменения позволят вовлечь самозанятых граждан в развитие малоформатной торговли.

Дана возможность добросовестным хозяйствующим субъектам, имеющим право на заключение договора на новый срок без проведения торгов, получить компенсационное место в случае, если занимаемое ими место размещения НТО исключено из схемы в период рассмотрения заявления о заключении договора на новый срок.

Кроме того, право на компенсационное место предоставляется также хозяйствующим субъектам, которым до вступления в силу законопроекта было отказано в заключении договора на размещение НТО без проведения торгов в связи с исключением НТО из схемы размещения в период рассмотрения заявления. При этом уполномоченные органы будут обязаны уведомить таких хозяйствующих субъектов об их праве на компенсационное место и предложить свободные места в схеме размещения до первого января 2022 года.

Законопроектом уточняется механизм предоставления компенсационного места и предусматривается право хозяйствующего субъекта не только выбрать компенсационное место из предложенных, но и самостоятельно его подобрать исходя из требований к размещению НТО, включив его в схему размещения в установленном органами местного самоуправления порядке.

Таким образом закон реализует принцип «меняется место – сохраняется бизнес».

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго. Закон вступит в силу 10 ноября 2021 года.

Для справки:

В настоящее время в Челябинской области размещено около пяти тысяч нестационарных торговых объектов.

В Челябинске в схему размещения включено одна тысяча 393 НТО. Это столько же, сколько в Уфе (1394 объекта) и почти в два раза меньше, чем в Екатеринбурге (2332 объекта).