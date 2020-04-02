В Челябинской области открыта «горячая линия» по коронавирусу и действиях в период самоизоляции

Правительство Челябинской области открыло «горячую линию» по вопросам введения режима обязательной самоизоляции в регионе.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге в резиденции.

«Открыта "горячая линия" в региональном Правительстве по вопросам введения режима обязательной самоизоляции 8-800-201-41-88», - сообщил глава региона. Жителям рекомендовано без острой необходимости покидать свои дома.

Пока число заболевших коронавирусом и условно положительных случаев инфекции в регионе растет. За вчерашние сутки добавился один подтвержденный случай и три с положительными тестами.

Накануне в ходе совещания с главами, проведенного в режиме конференцсвязи, губернатор напомнил, что на сегодня для остановки распространения коронавируса в регионе главной задачей для всех становится строгое соблюдение режима самоизоляции.

Напомним, 30 марта по пятое апреля в России объявлены нерабочими днями. Список предприятий, которые продолжают свою работу в период действия режима самоизоляции, размещен на сайте правительства Челябинской области. Перечень обновляется в оперативном режиме. По вопросам поддержки работодателей действует телефон «горячей линии»: 8-800-350-24-74.

Если предприятие не входит в утвержденный перечень, а работодатель заставляет сотрудника выходить на работу, то за защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону 8-(351) 237-08-32.

Кроме того, южноуральцы смогут сообщить в министерство общественной безопасности Челябинской области обо всех случаях нарушения их прав работодателями и непроведения дезинфекции на рабочих местах. После этого будут организованы проверки.

На сайте губернатора открыта рубрика, где областные власти отвечают на поступающие вопросы по режиму самоизоляции.

Общественный транспорт будет работать, но в сокращенном режиме, так как резко уменьшился пассажиропоток. Жители могут передвигаться в пределах города на своем транспорте, но соблюдая все меры предосторожности и лишь в особых случаях.

Все медицинские организации переходят на работу в особом режиме: временно приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары (за исключением экстренных случаев).

В период самоизоляции жителям не разрешено гулять во дворах с детьми, в том числе и в колясках. Наложен временный запрет и на занятие спортом на придомовых территориях. «Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах», - предупреждают южноуральцев.

Жители смогут поехать к своим родственникам только в случае необходимости оказания экстренной помощи, прямой угрозы жизни и здоровью. «Во всех остальных случаях Вы можете помочь родственникам, заказав все необходимое онлайн», - поясняют в правительстве.

Для походов за продуктами питания нужно выбирать только магазины, расположенные в непосредственной близости от дома. «Для удобства и безопасности граждан работают удобные сервисы доставки продуктов и готовой пищи», - напоминают жителям.

Если жители передвигаются по улицам городов и районов без веских причин, то их могут остановить и попросить объяснить причины своего нахождения вне дома. Вопросы могут задать любые официальные представители власти, которые имеют удостоверение и представятся в установленном порядке.

В настоящий момент в области не введен пропускной режим, но такая возможность рассматривается. Многое будет зависеть и от того, как жители будут соблюдать введенный режим самоизоляции. В настоящее время президентом уже подписан Указ, определяющий меры административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе за невыполнение ограничительных мер.

Особо просят строго соблюдать режим самоизоляции людей старшего поколения. «Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организована бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам: 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96», - уточнили в минсоце региона. В управлениях соцзащиты и комплексных центрах приостановлен прием граждан.

Южноуральцы для подтверждения права на меры социальной поддержки могут через Интернет отправить заявление, а также сканированные либо сфотографированные документы.

«Назначение мер социальной поддержки будет осуществляться с даты регистрации заявления, поступившего в электронном виде, после предоставления гражданами заявления и пакета документов на бумажных носителях», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

В фонде социального страхования напоминают, что электронный больничный можно оформить дистанционно - без посещения поликлиники. Кроме того, временный порядок дает возможность удаленно оформить электронный больничный на себя и совместно проживающих работающих граждан. Для этого необходимо подать заявление и приложить документы на сайте fss.ru.

Южноуральцам советуют в период карантина провести время с родными и близкими, заняться хобби, которые приходилось откладывать из-за недостатка времени.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников призвал жителей города остаться дома, соблюдать все необходимые карантинные меры: «Сейчас мы несем ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье своих родных и близких». Как сообщили в мэрии Магнитогорска, в городе на текущий момент нет зарегистрированных случаев коронавируса, есть один условно-подтвержденный - у женщины, прилетевшей из США. Она сейчас находится под наблюдением врачей и получает все необходимое лечение. Накануне была выписана пожилая женщина, которая заразилась от приехавших из-за границы родственников.

В Магнитогорске принимают звонки по телефону «горячей линии» - 8 (3519) 49-04-74 в 8часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

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