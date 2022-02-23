В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области почтили память погибших воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. В торжественной церемонии приняли участи губернатор Алексей Текслер и председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.

Глава региона и спикер возложили венки и цветы к Вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие руководители исполнительной и представительной органов власти Челябинской области, военных и правоохранительных органов, религиозных конфессий, представители ветеранских и других общественных организаций, жители Челябинска.

«В этот день мы с большим уважением чествуем всех, кто достойно служит Отчизне, надежно защищает мир и спокойную жизнь людей, твердо хранит верность долгу и присяге, - говорится в поздравлении губернатора Алексея Текслера. - Мы всегда будем помнить заслуги российских воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и патриотизма».

«Во все времена российские армия и флот были и остаются оплотом безопасности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан. В этот праздничный день мы с особой признательностью чествуем всех, для кого защита родной земли стала призванием и делом жизни», - отметил Александр Лазарев.

Церемония возложения венков и цветов завершилась торжественным маршем военнослужащих Челябинского гарнизона.

ФОТО: пресс-служба губернатора и Законодательного собрания