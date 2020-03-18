В Челябинской области поддержат бизнес на период карантинных мер

В Челябинской области будет оказана поддержка наиболее уязвимых секторов экономики. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 18 марта на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы региона, Центробанк РФ уже принимает оперативные меры, сформирован резерв в размере 300 миллиардов рублей. В области резервный фонд составляет 200 миллионов рублей.

Также принято решение об отсрочке налогов для авиаперевозчиков и туристической отрасли. Будут расширены программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Запланировано оказать поддержку и работникам, вынужденным уйти на карантин.

Федеральное правительство примет решение о выплатах по больничному для людей на карантине. Оплата будет производиться каждые пять дней авансом до закрытия больничного.

Алексей Текслер дал поручение Управлению по труду и занятости Челябинской области в течение недели проанализировать возможный сценарий развития событий на рынке труда.