В Челябинской области подтвержден коронавирус у 4 сотрудников минздрава

В Челябинской области у четырех сотрудников министерства здравоохранения выявлена коронавирусная инфекция Covid-19.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе брифинга 29 апреля.

Глава региона отметил, что проводится постоянное тестирование сотрудников минздрава, потому что они, как и врачи, постоянно находятся на передовой и подвергают себя опасности.

«На данный момент в областном минздраве выявлено четыре заболевших коронавирусом, - рассказал губернатор. - Трое госпитализированы, один находится дома».

Уже отработан круг лиц, контактных с заболевшими. Все контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию.

В министерстве здравоохранения проведена дезинфекция помещений.