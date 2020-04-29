В Челябинской области подтвержден коронавирус у 4 сотрудников минздрава
В Челябинской области у четырех сотрудников министерства здравоохранения выявлена коронавирусная инфекция Covid-19.
Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе брифинга 29 апреля.
Глава региона отметил, что проводится постоянное тестирование сотрудников минздрава, потому что они, как и врачи, постоянно находятся на передовой и подвергают себя опасности.
«На данный момент в областном минздраве выявлено четыре заболевших коронавирусом, - рассказал губернатор. - Трое госпитализированы, один находится дома».
Уже отработан круг лиц, контактных с заболевшими. Все контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию.
В министерстве здравоохранения проведена дезинфекция помещений.
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