В Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 48 случаев больше, чем сутки назад.

В минздраве региона существенный прирост заболевших объясняют масштабным тестированием в Златоусте и выявлением еще одного очага в Магнитогорске.

Предыдущие несколько дней темпы прироста заболевших ковидом в регионе снижались.

На утро среды, 29 апреля, в регионе подтверждено 499 случая коронавируса.

В златоустовском очаге за последние сутки выявлено 32 новых заболевших. Всего же в городском округе проведено более двух тысяч исследований, в том числе повторных по очагу.

Очаг в Магнитогорске дал треть новых случаев коронавируса в общей приросте за вчерашние сутки. «Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков в городе», - уточнили в минздраве.

Из общего числа заболевших 54 пациента уже выздоровели и выписаны из больниц.

В регионе зарегистрирована четыре смертельных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе в Магнитогорске - от ковидной пневмонии, две в Челябинске и Златоусте (у всех троих было онкологическое заболевание и вдобавок у них подтвердился ковид).

В больницах продолжает лечение 438 человек. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах.

Напомним, в Златоусте на сегодня отмечено наибольшее число случаев заболевания (на вчерашний день было 156). Один из корпусов городской больницы, где отмечена вспышка коронавирусной инфекции, закрыт на карантин (и пациенты, и сотрудники). На карантин отправлены и все 20 сотрудников Златоустовского поисково-спасательного отряда.

В Магнитогорске зафиксировано 60 случаев заболевания. Из них 50 человек продолжают лечение в больнице, девять человек выздоровели и выписаны. Умер один человек – 51-летний мужчина, который ни с кем не контактировал и никуда не выезжал. У него были сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертония.