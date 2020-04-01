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В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:19

За сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно положительный случай заболевания.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге первого апреля.

На сегодня подтверждено 14 случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

У одного южноуральца, у которого ранее был получен положительный тест на коронавирус, новосибирская лаборатория «Вектор» не подтвердила заболевание. Таким образом, в настоящий момент в области пять человек с условно положительными результатами на COVID-19. Эти пациенты находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Их анализы также направлены на подтверждение в лабораторию «Вектор».

По словам Алексея Текслера, на сегодня выздоровели двое южноуральцев, у которых был выявлен коронавирус. Это житель Миасса, который ездил за границу с подругой и отцом. Выписана из больницы и пожилая женщина в Магнитогорске, которую заразили приехавшие из-за рубежа родственники.

Напомним, текущая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. В большинстве регионов страны введен режим самоизоляции, в том числе и во всех субъектах Уральского федерального округа.

Жителям напоминают о запрете выходить из дома без острой необходимости.

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