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В Челябинской области поэтапно возобновляют оказание плановой медпомощи

Общество
Сегодня, 12:38
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области государственные больницы и поликлиники поэтапно возобновляют оказание плановой медицинской помощи жителям. Соответствующий приказ издан министерством здравоохранения региона.

Как сообщили агентству в региональном минздраве, на сегодня возобновлены плановый прием больных диспансерной группы, плановые посещения беременных, проведение абортов, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. При этом должны строго соблюдаться все санитарно-гигиенические требования и профилактические рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Также восстановлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Но пациенты обязаны перед госпитализацией провести экспресс-диагностику на COVID-19. Онкологическим медучрежедния также предписано проверять на ковид всех поступающих на лечение пациентов.

По предварительной записи возобновлен плановый прием детей. Так, с первого июня начали госпитализировать детей для реабилитации в детскую областную больницу, центр медицинской реабилитации «Вдохновение», областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек». С 15 июня начнется госпитализация в Челябинский центр реабилитации.

Кроме того, с первого июня приступили к работе врачебно-физкультурные диспансеры. Возобновлено и плановое оказание первичной специализированной помощи по профилю «дерматология» по предварительной записи.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе с апреля были приостановлены диспансеризация (в том числе и детей-сирот) и профилактические медицинские осмотры взрослых и детей.

Плановая медпомощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров, назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы) оказывалась только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен житель.

В полном объеме продолжалось оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

Неотложная первичная помощь, скорая медпомощь, специализированная экстренная помощь в стационарах при острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции оказывалась с учетом потребности граждан.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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