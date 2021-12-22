В Челябинской области пособие на ребенка можно будет оформить, не выходя из дома

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера областное единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно оформить через интернет

Напомним, в ходе «Прямой линии» восьмого декабря к Алексею Текслеру обратился житель области Николай Рехлинский. Он рассказал, в настоящий момент существуют определенные сложности с подачей документов на получение пособия. В их семье родился ребенок и мужчине пришлось уже дважды ездить в МФЦ для подачи документов на получение пособия, и каждый раз выяснялось, что чего-то недоставало. Житель попросил главу региона упростить процедуру подачи документов.

Алексей Текслер поручил региональному министерству социальных отношений перевести оформление областного единовременного пособия при рождении ребенка в электронный вид. «Времена изменились, - обратился губернатор к министерству социальных отношений и министерству информационных технологий и связи области. – Человек должен подать только заявление. Всё остальное должно работать в рамках межведомственного взаимодействия. С первого января следующего года мы переходим на такой формат работы, никаких очередей, более того, заявление надо подавать на сайт Госуслуги, чтобы человек вообще никуда не ходил».

Теперь южноуральцы могут подать заявление без сбора необходимых справок и без стояния в утомительных очередях. Областное единовременное пособие при рождении ребенка можно оформить на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Также можно обратиться в управление социальной защиты или МФЦ.

Как уже сообщало агентство, с первого декабря 2021 года размер областного единовременного пособия по инициативе губернатора Челябинской области увеличен и составляет шесть тысяч рублей. Оно назначается независимо от очередности появления ребенка на свет. В отношении детей, рожденных до первого декабря, порядок определения размера пособия остается прежним. Размер пособия на первого ребенка равен две тысячи рублей, на второго – три тысячи, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч рублей.

В 2021 году на выплату пособия направлено 6,5 миллиарда рублей, в том числе 5,2 миллиарда рублей из федерального бюджета и 1,3 миллиона рублей из областного.