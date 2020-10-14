В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей предыдущих двух дней (накануне было 97 и 95). Число выздоровевших больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 14 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 75 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 126 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 137 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 701 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 551 пациент с коронавирусной инфекцией, у 138 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 413 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались четыре женщины и двое мужчин. У двоих пациенток причиной смерти стала непосредственно ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 781 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 810). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 14 муниципалитетах: Челябинске, Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Южноуральске, Аргаяшском, Ашинском, Еткульском, Коркинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском, Сосновском районах.