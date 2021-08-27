27.08.2021
Новые правила: какую рыбу нельзя считать уловом и нужно отпустить обратно в водоем
27.08.2021
В Челябинской области осужденные готовятся сесть за парты
27.08.2021
В Челябинске места массового скопления людей повторно обработают против клещей
27.08.2021
В Челябинске трое вооруженных парней пытались ограбить спа-салон
27.08.2021
Челябинские власти прислушались к жалобам жителей и начали ремонт Енисейской
27.08.2021
В Копейске бойцы челябинского ОМОН спасли от пожара старушку с внуками
В Челябинской области повысили размер регионального пособия при рождении ребенка
26.08.2021
Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок
25.08.2021
Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
23.08.2021
В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021