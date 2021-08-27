В Челябинской области повысили размер регионального пособия при рождении ребенка

В Челябинской области увеличили размер регионального пособия, выплачиваемого семьям при рождении ребенка.

Соответствующие поправки в областной закон, внесенные по инициативе губернатора Алексея Текслера, утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

На сегодняшний день в Челябинской области размер регионального единовременного пособия при рождении ребенка зависит от очередности рождения малыша в семье.

«На первого ребенка семья получала две тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч», - отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

В целях усиления социальной поддержки семей при рождении ребенка было предложено установить размер пособия в сумме шести тысяч рубле независимо от очередности появления малыша на свет в этой семье.

Помимо увеличения размера пособия, упрощается и процедура его назначения.

«Эта мера поддержки действительно важна и нужна южноуральским семьям. Закон вступает в силу с первого декабря 2021 года, - пояснил Сергей Буяков. - Хочу особо отметить, что, принимая этот закон, мы учли все пожелания родителей и самое главное, что материальное положение родителей не будет иметь основного значения. Все дети, родившиеся с первого декабря текущего года, будут получать единовременные выплаты в размере шести тысяч рублей».

Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали законопроект сразу в трех чтения.

Министерство социальных отношений области подготовило путеводитель для жителей по мерам социальной поддержки семьей с детьми разного возраста, начиная от рождения ребенка до 18 лет.