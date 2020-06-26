В Челябинской области появятся Земский тренер и Земский культработник

В Челябинской области помимо «Земского врача» и «Земского учителя» появятся «Земский тренер» и «Земский работник культуры».

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания 25 июня 2020 года.

«Я вижу и слышу, насколько значимы для людей, особенно в сельской местности, клубы, дома культуры, школы искусств. Это настоящие центры притяжения. Причём для всех возрастов», - отметил глава региона. В прошлом году в области отремонтировали 35 объектов культуры, в 2020 году планируется привести в порядок еще 40 учреждений.

«И здесь крайне актуален кадровый вопрос», - уверен губернатор. Для привлечения специалистов на село Алексей Текслер поручил министерству культуры региона разработать программу «Земский работник культуры».

В регионе также активно строятся и ремонтируются спортивные объекты. В прошлом году завершено строительство девяти стадионов, открыта велотрасса в Копейске. В 2020 году достроен зал самбо в Увельском районе, бассейн в Варне. Завершаются долгострои: открыт крытый каток в Кыштыме, достраиваются ФОК с бассейном в Нязяпетровске и ФОК в Кусе.

НВ 2020 году по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на строительство и модернизацию объектов физической культуры и спорта дополнительно выделено 2,8 миллиарда рублей. ачато проектирование и строительство 60 спротивных объектов по всей территории региона, в том числе 17 физкультурно-спортивных комплексов, 4 плавательных бассейна, 16 стадионов, 6 крытых катков и в 15 спортивных сооружений будет поставлено современное оборудование.

«Чтобы вся эта инфраструктура использовалась эффективно запустим программу «Земский тренер» по аналогии с «Земским доктором» и “Земским учителем”», - пообещал губернатор.

Участниками федеральной программы «Земский учитель» в области стали уже 43 педагога. По условиям проекта, они должны отработать в сельской школе или в школе малого населенного пункта (поселок, город с численностью до 50 тысяч человек) в течение пяти лет. При этом их недельная нагрузка должна быть не менее 18 часов. К работе педагоги приступят первого сентября 2020 года. Земские учителям получат «подъемные» в размере одного миллиона рублей.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению и в здравоохранении. «Ведь мы с вами понимаем, что лечит доктор», - подчеркнул Алексей Текслер.

В 2020 году в области увеличили выплаты для удаленных территорий по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Алексей Текслер заверил, что в Челябинской области эти программы будут применяться ко всем новым ФАПам, которые запустят в этом году.

Распространили за счет регионального бюджета выплату на фельдшеров, которые возвращаются в свои родные муниципалитеты. Для отдаленных населенных пунктов выплата по программе увеличена. Для врачей, прибывших или переехавших в удаленные и труднодоступные территории региона, областная субсидия составит 1,5 миллиона, для фельдшера - 750 тысяч рублей. Один миллион и 500 тысяч рублей получат соответственно врачи и фельдшеры, прибывшие (переехавшие) в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, не относящиеся к удаленным и труднодоступным, а также города с населением до 50 тысяч человек.

Формируем служебный жилфонд на местах. В регионе принят закон о поддержке медработников в приобретении ими жилья при переезде на работу в сельскую местность.