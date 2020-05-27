В Челябинской области 43 педагога получат по миллиону рублей

В Челябинской области определены педагоги, выигравшие конкурс на участие в федеральной программе «Земский учитель». Победители получат «подъемные» в размере одного миллиона рублей за работу в школах на селе.

Программу «Земский учитель» анонсировал президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Она будет действовать по аналогии с программой «Земский доктор».

Участниками программы могли стать педагоги в возрасте до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием и необходимой квалификацией.

Как сообщили в министерстве образования и науки области, наибольшее число заявок поступило на вакансии учителей русского языка, английского языка и математики. В сельских школах Челябинской области выразили готовность работать не только южноуральские педагоги, но и учителя из Ленинградской, Саратовской областей, соседних республик Башкортостан и Казахстан.

Победителями конкурса стали 43 педагога. По условиям проекта, они должны отработать в сельской школе или в школе малого населенного пункта (поселок, город с численностью до 50 тысяч человек) в течение пяти лет. При этом их недельная нагрузка должна быть не менее 18 часов. К работе педагоги приступят первого сентября 2020 года.

В регионе продолжается работа по поддержке и развитию педагогических работников.

Уже в этом году рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» начнет работу Центр независимой оценки квалификации педагогов, где можно будет оценить свои компетенции и получить сформированную индивидуальную образовательную траекторию непрерывного повышения квалификации. Параллельно с ним свою работу начнет и Центр непрерывного профессионального мастерства. На его базе станет возможным, в том числе и по индивидуальной образовательной траектории, повысить уровень профессионального мастерства с использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок, а также посредством онлайн-образования.