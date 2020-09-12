В Челябинской области предприняли меры для разведения потоков учащихся, но ряд родителей недовольны

Власти Челябинской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях предприняли ряд мер для разведения потоков учащихся, но ряд родителей оказались недовольны нововведениями.

Об этом рассказала первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

На сегодня в регионе детсады, школы и средние профессиональные учебные заведения посещают порядка 700 тысяч несовершеннолетних. «Если к ним добавить студентов вузов, старших курсов техникумов и колледжей, сотрудников образовательных организаций, это будет уже около 900 тысяч человек. Это очень существенное количество», - подчеркнула первый замминистра и уточнила, всего в регионе проживает около 4,5 миллиона человек.

По словам Елены Коузовой, одномоментный выход такого числа людей в коллективы в начале сентября создал определенные риски. «Задача системы образования - совместно с системой здравоохранения, Роспотребнадзором снять как можно больше рисков распространения любой инфекции, которая может появиться», добавила Коузова.

В школах были разобщены потоки обучающихся, для каждого класса в школе и группы в училищах организован индивидуальный кабинет для обучения, введено разное время для перемен, во время которых дети смогли бы питаться в столовой, пересекаясь как с можно меньшим числом других школьников.

«В ряде образовательных организаций, где большое количество детей, открыты все входы и выходы, за каждой параллелью закреплен свой вход и выход. Кроме того, развели и по времени вход учащихся в учреждения», - рассказала Елена Коузова.

По ее словам, в министерство стали поступать жалобы от родителей, что некоторые параллельные классы, особенно в больших школах, начинают учиться поздно и поздно заканчивают.

«Думаю, насчет позднего окончания учебы вопросов будет еще много. Тем не менее, уже сейчас хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они понимали: все принимаемые нами меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья и предупреждение распространения инфекций, - заявила Елена Коузова. - Поэтому учебный процесс в этом смысле радикально не страдает, образовательные организации подготовили временный порядок организации образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических правил, подписанных главным государственным санитарным врачом».

В регионе разработан четкий алгоритм действий на случай заболевания учителя или учащихся. «Это изоляция непосредственно больных, проверка близкого окружения, проведение заключительной дезинфекции, медицинское наблюдение, лабораторное обследование контактных лиц», - сообщила первый замминистра.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует ношение масок всеми работникам образовательных учреждений вне класса, всем поварам и тем, кто раздает еду. Все кабинет в обязательном порядке проветриваются, проводится обеззараживание воздуха, уборка. Необходимо и обеспечить антисептиками обработки рук персонал и обучающихся.