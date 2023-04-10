В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса

В Челябинской области за прошедшую неделю (с третьего по девятое апреля) подтверждено 794 новых случая коронавирусной инфекции, что на 16,4% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 27 по второе апреля ковид подтвердили у 949 южноуральцев). Темп сокращения числа заболевших увеличился (неделю назад было снижение на 13,2%).

Число справившихся с вирусом южноуральцев за семь дней немного уменьшилось. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 29 южноуральцев, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее – одна тысяча 68 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 410 тысяч 463 человека, сумели справиться с ковидом 399 тысяч 768 жителей.

За неделю ковид оборвал жизни девяти жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 12 человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 613 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 334 жителя (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 10 апреля) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.